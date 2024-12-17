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Регион
17 декабря, 10:53

С места гибели Кириллова изъяли фрагменты взрывчатки

Криминалисты изъяли с места гибели генерал-лейтенанта Игоря Кириллова фрагменты взрывного устройства и другие вещественные доказательства. Об этом сообщает корреспондент Life.ru с места событий.

Сбор улик на месте убийства генерала Кириллова. Видео © Life.ru

На кадрах видно, как сотрудники собирают в мешки снег с вкраплениями элементов, которые разрушились в результате взрыва. Вероятно, будет проведена экспертиза для установления типа устройства.

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Сегодня рано утром, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве прозвучал мощный взрыв, в результате которого скончались начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его шофёр. Было опубликовано видео с места происшествия. Предварительно, самодельное взрывное устройство могло быть зафиксировано на ручке электросамоката. Мощность заряда была эквивалентна 300 граммам тротила. Возбуждено уголовное дело, а убийство генерал-лейтенанта квалифицировано как теракт.

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Life.ru

Николай Рюмин
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