С места гибели Кириллова изъяли фрагменты взрывчатки

Криминалисты изъяли с места гибели генерал-лейтенанта Игоря Кириллова фрагменты взрывного устройства и другие вещественные доказательства. Об этом сообщает корреспондент Life.ru с места событий.

На кадрах видно, как сотрудники собирают в мешки снег с вкраплениями элементов, которые разрушились в результате взрыва. Вероятно, будет проведена экспертиза для установления типа устройства.