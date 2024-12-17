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Регион
17 декабря, 10:33

Мирошник заявил, что смерть Кириллова связана с «болезненными» доказательствами

Начальник войск РХБЗ Минобороны Игорь Кириллов. Обложка © ТАСС / Дмитрий Харичков

Начальник войск РХБЗ Минобороны Игорь Кириллов. Обложка © ТАСС / Дмитрий Харичков

Доказательства преступлений Киева и Запада, представленные начальником Войск РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым, оказались для «кого-то» слишком болезненными. Такое заявление озвучил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«То, о чём говорил, и какие доказательства приводил генерал Кириллов оказалось для «кого-то» слишком болезненным и угрожающим!», написал Мирошник в своём телеграм-канале.

Напомним, что Кириллов неоднократно раскрывал преступления киевского режима и Запада. В частности, он упоминал про химическое оружие НАТО в Сирии, американские биолаборатории на Украине и многое другое.

Сегодня рано утром, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве прозвучал сильный взрыв, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его водитель. Было опубликовано видео с места происшествия. Предварительно, самодельное взрывное устройство могло быть закреплено на ручке электросамоката. Мощность взрывчатки была эквивалентна 300 граммам тротила. Возбуждено уголовное дело, а убийство генерал-лейтенанта квалифицировано как теракт.

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Полина Никифорова
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