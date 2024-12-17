Доказательства преступлений Киева и Запада, представленные начальником Войск РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым, оказались для «кого-то» слишком болезненными. Такое заявление озвучил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«То, о чём говорил, и какие доказательства приводил генерал Кириллов оказалось для «кого-то» слишком болезненным и угрожающим!», — написал Мирошник в своём телеграм-канале.