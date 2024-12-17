Преступная природа Киева стала очевидной после подлого убийства генерал-лейтенанта РХБЗ Игоря Кириллова. По словам председателя Госдумы Вячеслав Володина, речь идёт о террористическом государстве.

«Очевидно, что киевский режим представляет собой террористическое государство под руководством нелегитимного президента-нациста. Все виновные должны понести заслуженное наказание», — приводит слова политика официальный сайт нижней палаты.