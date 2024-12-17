Володин после убийства Кириллова назвал Украину террористическим государством
Преступная природа Киева стала очевидной после подлого убийства генерал-лейтенанта РХБЗ Игоря Кириллова. По словам председателя Госдумы Вячеслав Володина, речь идёт о террористическом государстве.
«Очевидно, что киевский режим представляет собой террористическое государство под руководством нелегитимного президента-нациста. Все виновные должны понести заслуженное наказание», — приводит слова политика официальный сайт нижней палаты.
Спикер Госдумы также отметил, что генерал Кириллов внес значительный вклад в повышение эффективности войск РХБЗ и обеспечение безопасности и суверенитета страны.
Ранее Life.ru писал, что самодельное взрывное устройство могло быть прикреплено к ручке электросамоката. Его мощность оценена в 300 граммов тротила. По данному факту возбуждено уголовное дело, а убийство генерал-лейтенанта квалифицировано как теракт.