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Регион
17 декабря, 10:23

Володин после убийства Кириллова назвал Украину террористическим государством

Преступная природа Киева стала очевидной после подлого убийства генерал-лейтенанта РХБЗ Игоря Кириллова. По словам председателя Госдумы Вячеслав Володина, речь идёт о террористическом государстве.

«Очевидно, что киевский режим представляет собой террористическое государство под руководством нелегитимного президента-нациста. Все виновные должны понести заслуженное наказание», — приводит слова политика официальный сайт нижней палаты.

Спикер Госдумы также отметил, что генерал Кириллов внес значительный вклад в повышение эффективности войск РХБЗ и обеспечение безопасности и суверенитета страны.

Депутат Ревенко — об убийстве Кириллова: Киев показал свой бандитский оскал
Депутат Ревенко — об убийстве Кириллова: Киев показал свой бандитский оскал

Ранее Life.ru писал, что самодельное взрывное устройство могло быть прикреплено к ручке электросамоката. Его мощность оценена в 300 граммов тротила. По данному факту возбуждено уголовное дело, а убийство генерал-лейтенанта квалифицировано как теракт.

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