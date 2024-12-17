«Был патриотом»: У погибшего помощника генерала Кириллова осталось двое маленьких детей

Второй жертвой страшного взрыва в Москве, в результате которого погиб начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, стал его помощник Илья Поликарпов. Об этом узнал ТАСС.

«Илья погиб, у нас остались двое маленьких детей — восьми и девяти лет. Он был большим патриотом и любил свою Родину», — сообщила жена погибшего Наталья.