«Был патриотом»: У погибшего помощника генерала Кириллова осталось двое маленьких детей
Погибшим при взрыве с генералом Кирилловым стал его помощник Илья Поликарпов
Второй жертвой страшного взрыва в Москве, в результате которого погиб начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, стал его помощник Илья Поликарпов. Об этом узнал ТАСС.
«Илья погиб, у нас остались двое маленьких детей — восьми и девяти лет. Он был большим патриотом и любил свою Родину», — сообщила жена погибшего Наталья.
Вместе с агентством ТАСС и фондом «Русское наследие» погибший занимался гуманитарной деятельностью. Одной из последних акций с его участием была передача в ноябре этого года двум воинским подразделениям средств и оборудования для безопасной деятельности в условиях боевой обстановки.
Взрыв, унёсший жизнь генерала Кириллова и его помощника Поликарпова, прогремел 17 декабря. По данному факту возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о теракте. Есть версия, что к организации преступления причастны представители СБУ, однако официальный Киев отверг данные обвинения.
Life.ru