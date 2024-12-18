Стрим из каршеринга и $100 тысяч: Убийца раскрыл детали расправы над генералом Кирилловым
СК: СБУ обещала $100 тысяч и выезд в ЕС задержанному за убийство Кириллова
Погибший начальник Войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Обложка © VK / Минобороны РФ
По делу об убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова задержан гражданин Республики Узбекистан 1995 г.р., он уже признал вину. Подробности поимки подозреваемого в совершении теракта сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«Задержанный доставлен к следователю, с ним проводятся следственные действия. В ходе допроса он пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию он прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство. Он разместил его на электросамокате, который припарковал у подъезда жилого дома, где проживал Игорь Кириллов. В целях наблюдения за местом проживания военнослужащего им был арендован автомобиль каршеринга, где он установил камеру видеонаблюдения», – уточнила Петренко.
Следователи выяснили, что съёмка с этой камеры транслировалась организаторам теракта в онлайн-режиме в город Днепр. После того, как поступил видеосигнал о выходе генерала и его помощника из подъезда, бомба была дистанционно приведена им в действие. За теракт убийце обещали 100 тыс. долларов США и выезд в одну из европейских стран для проживания. Правоохоохранители устанавливают других причастных к организации чудовищного преступления.
Напомним, рано утром 17 декабря начальник Войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов погиб в результате мощного взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Мощность взрывчатки составила более 1 кг в тротиловом эквиваленте. Второй жертвой стал помощник офицера Илья Поликарпов. Водитель Кириллова выжил, но получил контузию, осколки стекла посекли ему лицо и руки. Life.ru публиковал видео с места трагедии. СК обозначил убийство как теракт, по данному факту было возбуждено уголовное дело. За день до расправы СБУ завела дело в отношении Кириллова.