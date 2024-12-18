Стрим из каршеринга и $100 тысяч: Убийца раскрыл детали расправы над генералом Кирилловым

По делу об убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова задержан гражданин Республики Узбекистан 1995 г.р., он уже признал вину. Подробности поимки подозреваемого в совершении теракта сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Задержанный доставлен к следователю, с ним проводятся следственные действия. В ходе допроса он пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию он прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство. Он разместил его на электросамокате, который припарковал у подъезда жилого дома, где проживал Игорь Кириллов. В целях наблюдения за местом проживания военнослужащего им был арендован автомобиль каршеринга, где он установил камеру видеонаблюдения», – уточнила Петренко.