В Москве задержали двух подозреваемых в убийстве генерала Кириллова и его помощника

В Москве задержали двух подозреваемых по делу об убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом утром 18 декабря сообщают «Известия» со ссылкой на информированный источник.