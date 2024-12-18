В Москве задержали двух подозреваемых в убийстве генерала Кириллова и его помощника
СМИ: Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве генерала Кириллова
Место убийства Кириллова и его помощника. Фото © Life.ru
В Москве задержали двух подозреваемых по делу об убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом утром 18 декабря сообщают «Известия» со ссылкой на информированный источник.
По словам собеседника издания, сейчас подозреваемых допрашивают. Их личности и другие подробности не раскрываются.
Напомним, рано утром 17 декабря начальник Войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов погиб в результате мощного взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Мощность взрывчатки составила более 1 кг в тротиловом эквиваленте. Второй жертвой стал помощник офицера Илья Поликарпов. Водитель Кириллова выжил, но получил контузию, осколки стекла посекли ему лицо и руки. Life.ru публиковал видео с места трагедии. СК обозначил убийство как теракт, по данному факту было возбуждено уголовное дело. За день до расправы СБУ завела дело в отношении Кириллова.