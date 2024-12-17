Гибель бывшего мужа Седоковой
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 декабря, 14:48

Уточнили мощность взрывчатки, убившей начальника РХБЗ Кириллова

ТАСС: Мощность взрывчатки, убившей Кириллова, составила около 1 кг тротила

Мощность взрывчатки составила около 1 кг тротила. Фото © Life.ru

Мощность взрывчатки составила около 1 кг тротила. Фото © Life.ru

Мощность самодельного взрывного устройства, в результате детонации которого погиб начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, составила более 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Мощность взрывного устройства, по уточнённым данным, составила более 1 кг в тротиловом эквиваленте», — поделился собеседник агентства.

«Его предупредили»: Генерал Кириллов знал о начавшейся на него «охоте»
«Его предупредили»: Генерал Кириллов знал о начавшейся на него «охоте»

Напомним, рано утром 17 декабря начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов погиб в результате мощного взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Второй жертвой стал его помощник Илья Поликарпов. Водитель Кириллова выжил, но получил контузию, осколки стекла посекли ему лицо и руки. Life.ru показывал видео с места трагедии. СК обозначил убийство как теракт, по данному факту возбуждено уголовное дело. Медики сказали, что смерть генерала была мгновенной. За день до трагедии СБУ завела дело в отношении Кириллова. За убийство генерал-лейтенанта Украина может получить удар «Орешником».

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Убийство генерала Кириллова
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar