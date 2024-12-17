Уточнили мощность взрывчатки, убившей начальника РХБЗ Кириллова
ТАСС: Мощность взрывчатки, убившей Кириллова, составила около 1 кг тротила
Мощность взрывчатки составила около 1 кг тротила. Фото © Life.ru
Мощность самодельного взрывного устройства, в результате детонации которого погиб начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, составила более 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Мощность взрывного устройства, по уточнённым данным, составила более 1 кг в тротиловом эквиваленте», — поделился собеседник агентства.
Напомним, рано утром 17 декабря начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов погиб в результате мощного взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Второй жертвой стал его помощник Илья Поликарпов. Водитель Кириллова выжил, но получил контузию, осколки стекла посекли ему лицо и руки. Life.ru показывал видео с места трагедии. СК обозначил убийство как теракт, по данному факту возбуждено уголовное дело. Медики сказали, что смерть генерала была мгновенной. За день до трагедии СБУ завела дело в отношении Кириллова. За убийство генерал-лейтенанта Украина может получить удар «Орешником».