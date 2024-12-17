Уточнили мощность взрывчатки, убившей начальника РХБЗ Кириллова

Мощность самодельного взрывного устройства, в результате детонации которого погиб начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, составила более 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.