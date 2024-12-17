«Его предупредили»: Генерал Кириллов знал о начавшейся на него «охоте»
Костромской губернатор Ситников: Кириллова предупреждали, что его хотят убить
Губернатор Костромской области Сергей Ситников прокомментировал убийство генерал-лейтенанта Игоря Ситникова, который вместе со своим помощником был взорван в Москве. Глава региона отметил, что погибший ранее говорил ему о том, что «охота на него началась».
«Некоторое время назад он мне сказал, что его уже предупредили о том, что охота на него началась», — написал Ситников в телеграм-канале.
Он отметил, что Кириллов был уроженцем Костромской области и почётным гражданином региона. Ситников также признался, что был дружен с генералом. Губернатор высказал мнение, что убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ может быть связано с тем, что под его руководством была раскрыта информация о тайных биолабораториях, включая объекты на территории Украины.
Напомним, рано утром 17 декабря начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате мощного взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Life.ru опубликовал видео с места трагедии. Мощность взрывчатки составила около 300 граммов тротила. СК квалифицировал убийство как теракт, по данному факту возбуждено уголовное дело. Медики сказали, что смерть генерала была мгновенной. За день до трагедии СБУ завела дело в отношении Кириллова.