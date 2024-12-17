«Его предупредили»: Генерал Кириллов знал о начавшейся на него «охоте»

Губернатор Костромской области Сергей Ситников прокомментировал убийство генерал-лейтенанта Игоря Ситникова, который вместе со своим помощником был взорван в Москве. Глава региона отметил, что погибший ранее говорил ему о том, что «охота на него началась».

«Некоторое время назад он мне сказал, что его уже предупредили о том, что охота на него началась», — написал Ситников в телеграм-канале.