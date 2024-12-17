Гибель бывшего мужа Седоковой
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
17 декабря, 12:22

Найден арендатор каршеринга, откуда велась съёмка убийства генерала Кириллова

Установлен арендатор каршеринга, из которого, предположительно, велась съёмка момента подрыва начальника Войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. По информации SHOT, в ближайшее время его доставят на допрос.

По одной из версий, непосредственных исполнителей теракта может быть больше. При этом участники подрыва могли не знать о наличии пособников, чтобы не спугнуть друг друга.

Предположительно, самокат к подъезду могли припарковать за несколько часов до взрыва, а машину каршеринга с установленной камерой — чуть раньше.

Стало известно местонахождение камеры, с помощью которой следили за Кирилловым
Стало известно местонахождение камеры, с помощью которой следили за Кирилловым

Напомним, рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве произошёл взрыв у жилой многоэтажки. В результате погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. СВУ, предположительно, было привязано к самокату, который стоял у подъезда, а съёмку теракта вели из припаркованного рядом автомобиля каршеринга. Машину оставили у дома несколько дней назад, а камеру навели на подъезд и завернули в тряпку, чтобы она не бросалась в глаза.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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