Найден арендатор каршеринга, откуда велась съёмка убийства генерала Кириллова
Установлен арендатор каршеринга, из которого, предположительно, велась съёмка момента подрыва начальника Войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. По информации SHOT, в ближайшее время его доставят на допрос.
По одной из версий, непосредственных исполнителей теракта может быть больше. При этом участники подрыва могли не знать о наличии пособников, чтобы не спугнуть друг друга.
Предположительно, самокат к подъезду могли припарковать за несколько часов до взрыва, а машину каршеринга с установленной камерой — чуть раньше.
Напомним, рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве произошёл взрыв у жилой многоэтажки. В результате погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. СВУ, предположительно, было привязано к самокату, который стоял у подъезда, а съёмку теракта вели из припаркованного рядом автомобиля каршеринга. Машину оставили у дома несколько дней назад, а камеру навели на подъезд и завернули в тряпку, чтобы она не бросалась в глаза.
Life.ru