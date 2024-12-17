Найден арендатор каршеринга, откуда велась съёмка убийства генерала Кириллова

Установлен арендатор каршеринга, из которого, предположительно, велась съёмка момента подрыва начальника Войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. По информации SHOT, в ближайшее время его доставят на допрос.

По одной из версий, непосредственных исполнителей теракта может быть больше. При этом участники подрыва могли не знать о наличии пособников, чтобы не спугнуть друг друга.