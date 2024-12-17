Опубликовано новое видео с моментом подрыва генерала Кириллова в Москве

SHOT публикует новое видео с моментом взрыва в Москве, в результате которого погиб начальник Войск РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Съёмка велась из автомобиля каршеринга, который был припаркован возле подъезда. Камеру позже изъял робот-сапёр, изучавший машину.