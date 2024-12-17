Опубликовано новое видео с моментом подрыва генерала Кириллова в Москве
SHOT публикует новое видео с моментом взрыва в Москве, в результате которого погиб начальник Войск РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Съёмка велась из автомобиля каршеринга, который был припаркован возле подъезда. Камеру позже изъял робот-сапёр, изучавший машину.
Момент подрыва генерала Игоря Кириллова в Москве. Видео © SHOT
Напомним, рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве произошёл взрыв у жилой многоэтажки. В результате погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. СВУ, предположительно, было привязано к самокату, который стоял у подъезда, мощность взрывчатки составила около 300 граммов тротила. Очевидцы рассказали, что от мощности ударной волны затрясло соседние дома. За день до трагедии СБУ завела дело в отношении Кириллова. Его обвиняли в якобы использовании химического оружия против войск киевского режима. В Госдуме пообещали наказать убийц Кириллова. СК квалифицировало его убийство как теракт.
Life.ru