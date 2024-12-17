Работа СБУ: В США выяснили, кто стоит за коварным убийством генерала Кириллова

Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за теракт в Москве, в результате которого погиб начальник Войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на анонимный источник в Службе безопасности Украины (СБУ).