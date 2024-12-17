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Регион
17 декабря, 20:47

Работа СБУ: В США выяснили, кто стоит за коварным убийством генерала Кириллова

NYT: СБУ взяла на себя ответственность за теракт против генерала Кириллова

Погибший начальник Войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Обложка © VK / Минобороны РФ

Погибший начальник Войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Обложка © VK / Минобороны РФ

Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за теракт в Москве, в результате которого погиб начальник Войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на анонимный источник в Службе безопасности Украины (СБУ).

Информатор NYT заявил, что Незалежная считает Кириллова «законной целью» и подтверждает свою причастность к преступлению. Именно СБУ предоставила видеозапись с последними секундами жизни генерала и его помощника, снятые из автомобиля неподалёку.

Место теракта. Видео © Life.ru

Напомним, утром 17 декабря в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве погибли начальник Войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Единственным выжившим стал водитель генерала. Следственный комитет квалифицировал инцидент как теракт и возбудил уголовное дело.

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Анатолий Цейко
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