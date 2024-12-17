Госдеп заявил о непричастности Штатов к гибели начальника Войск РХБЗ Кириллова

Соединённые Штаты не имеют никакого отношения к инциденту на Рязанском проспекте в Москве, где утром 17 декабря в результате взрыва погиб начальник Войск РХБЗ ВС России Игорь Кириллов. Такое заявление в рамках брифинга сделал представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, отвечая на соответствующий вопрос.