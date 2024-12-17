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Регион
17 декабря, 19:31

Госдеп заявил о непричастности Штатов к гибели начальника Войск РХБЗ Кириллова

Соединённые Штаты не имеют никакого отношения к инциденту на Рязанском проспекте в Москве, где утром 17 декабря в результате взрыва погиб начальник Войск РХБЗ ВС России Игорь Кириллов. Такое заявление в рамках брифинга сделал представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, отвечая на соответствующий вопрос.

«У меня нет оценок [произошедшего]. Это не то, к чему мы причастны», — коротко высказался американский дипломат.

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Напомним, рано утром 17 декабря начальник Войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов погиб в результате мощного взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Второй жертвой стал его помощник Илья Поликарпов. Водитель генерала чудом выжил. Трагедия попала в объективы видеокамер.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of State

Тимур Хингеев
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