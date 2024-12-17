Захарова назвала теракт против Кириллова одобренным Западом преступлением Киева

Теракт против начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова в Москве стал результатом одобрения Западом киевских преступлений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она указала, что реакции из-за рубежа по поводу случившегося нет до сих пор.

«Теракт в Москве стал продолжением и развитием той спирали одобрения Западом военных преступлений боевиков киевского режима, которую они раскручивали все эти годы. Следствие установит детали: кто убивал, кто заказывал. Только уже сейчас ясно: есть и третья категория преступников — кто стимулировал, кто взращивал, кто молчаливо поощрял», — написала Захарова в телеграм-канале.