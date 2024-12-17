Захарова назвала теракт против Кириллова одобренным Западом преступлением Киева
Теракт против начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова в Москве стал результатом одобрения Западом киевских преступлений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она указала, что реакции из-за рубежа по поводу случившегося нет до сих пор.
«Теракт в Москве стал продолжением и развитием той спирали одобрения Западом военных преступлений боевиков киевского режима, которую они раскручивали все эти годы. Следствие установит детали: кто убивал, кто заказывал. Только уже сейчас ясно: есть и третья категория преступников — кто стимулировал, кто взращивал, кто молчаливо поощрял», — написала Захарова в телеграм-канале.
Дипломат отметила, что новость о подрыве Кириллова опубликовали только Financial Times и ВВС. В своих материалах они указали, что генерал являлся законной целью ВСУ. Вместе с тем она напомнила об убийстве журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также покушении на убийство писателя Захара Прилепина. В докладе Гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности за 2022-2023 годы о них не было сказано ни слова. Как подчеркнула Захарова, это «личный позор Гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле, чьим именем назван доклад».
Напомним, рано утром 17 декабря начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов скончались в результате взрыва у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Мощность самодельного взрывного устройства превысила 1 кг в тротиловом эквиваленте. Водитель Кириллова выжил, но получил контузию и ранения от осколков. СК квалифицировал инцидент как теракт и возбудил уголовное дело. Life.ru публиковал видео с места трагедии. Россия планирует поднять вопрос о случившемся на заседании СБ ООН 20 декабря.
Telegram / Мария Захарова