В ООН не стали осуждать теракт против Кириллова
В ситуации с терактом в отношении начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова ООН предпочла занять нейтральную позицию. Вместо осуждения акта насилия там сосредоточились на призывах к отказу от дальнейшей эскалации напряжённости.
«Мы в курсе сообщений об инциденте, произошедшем сегодня в Москве. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряжённости», — сказал журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Напомним, рано утром 17 декабря начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов погиб в результате мощного взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Мощность самодельного взрывного устройства составила более 1 кг в тротиловом эквиваленте. Второй жертвой стал его помощник Илья Поликарпов. Водитель Кириллова выжил, но получил контузию, осколки стекла посекли ему лицо и руки. СК обозначил убийство как теракт, по данному факту возбуждено уголовное дело. За день до трагедии СБУ завела дело в отношении Кириллова.
Life.ru