В ООН не стали осуждать теракт против Кириллова

В ситуации с терактом в отношении начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова ООН предпочла занять нейтральную позицию. Вместо осуждения акта насилия там сосредоточились на призывах к отказу от дальнейшей эскалации напряжённости.

«Мы в курсе сообщений об инциденте, произошедшем сегодня в Москве. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряжённости», — сказал журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.