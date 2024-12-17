Гибель бывшего мужа Седоковой
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
17 декабря, 18:04

В ООН не стали осуждать теракт против Кириллова

В ситуации с терактом в отношении начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова ООН предпочла занять нейтральную позицию. Вместо осуждения акта насилия там сосредоточились на призывах к отказу от дальнейшей эскалации напряжённости.

«Мы в курсе сообщений об инциденте, произошедшем сегодня в Москве. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряжённости», — сказал журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Опубликовано новое видео с моментом подрыва генерала Кириллова в Москве
Опубликовано новое видео с моментом подрыва генерала Кириллова в Москве

Напомним, рано утром 17 декабря начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов погиб в результате мощного взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Мощность самодельного взрывного устройства составила более 1 кг в тротиловом эквиваленте. Второй жертвой стал его помощник Илья Поликарпов. Водитель Кириллова выжил, но получил контузию, осколки стекла посекли ему лицо и руки. СК обозначил убийство как теракт, по данному факту возбуждено уголовное дело. За день до трагедии СБУ завела дело в отношении Кириллова.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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