Россия поднимет вопрос о теракте против Кириллова на заседании Совбеза ООН
Россия поднимет вопрос о теракте против начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова на ближайшем заседании Совбеза ООН по Украине. Об этом сообщил первый заместитель постпреда миссии РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
«Мы обязательно поднимем вопрос о теракте в отношении Игоря Кириллова на запрошенном нами на 20 декабря заседании СБ ООН по поставкам западного оружия на Украину и их влиянию на перспективы мирного урегулирования украинского кризиса», — написал дипломат в телеграм-канале.
Полянский подчеркнул, что ответственные за этот теракт должны понести заслуженное наказание и столкнуться с «недвусмысленным осуждением всего международного сообщества».
Напомним, рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве произошёл мощный взрыв, в результате которого погибли начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. Мощность взрывчатки, по предварительным данным, составила около 1 кг тротила. СК квалифицировал это преступление как теракт, возбуждено уголовное дело. По словам медиков, смерть генерала наступила мгновенно. За день до трагедии Служба безопасности Украины возбудила дело против Кириллова.
VK / Минобороны РФ