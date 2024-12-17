Россия поднимет вопрос о теракте против Кириллова на заседании Совбеза ООН

Россия поднимет вопрос о теракте против начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова на ближайшем заседании Совбеза ООН по Украине. Об этом сообщил первый заместитель постпреда миссии РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Мы обязательно поднимем вопрос о теракте в отношении Игоря Кириллова на запрошенном нами на 20 декабря заседании СБ ООН по поставкам западного оружия на Украину и их влиянию на перспективы мирного урегулирования украинского кризиса», — написал дипломат в телеграм-канале.