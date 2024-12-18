Стало известно, где прятался убийца генерала Кириллова в ожидании награды в $100 тысяч
Волк: Подозреваемый в убийстве Кириллова задержан в подмосковной деревне Чёрное
Место убийства Кириллова и его помощника. Фото © Life.ru
Подозреваемого в убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова задержали в подмосковной деревне Чёрное, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Операцию провели сотрудники ГУУР МВД России и московской полиции совместно с сотрудниками ФСБ России и следователями СК России.
«Мои коллеги менее чем за сутки установили личность подозреваемого в совершении террористического акта 17 декабря на Рязанском проспекте. Им оказался иностранный гражданин 1995 года рождения, уроженец Узбекистана. Он задержан в деревне Черное Балашихинского района Московской области», – уточнила Волк.
На допросе он рассказал, что за теракт ему обещали 100 тыс. долларов США и выезд в одну из европейских стран для проживания. Преступление транслировалось в город Днепр с камеры в припаркованном рядом каршеринге. Бомба была приведена в действие дистанционно.
Теракт произошёл рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Мощность взрывчатки составила более 1 кг в тротиловом эквиваленте. Помимо генерала Игоря Кириллова в результате мощного взрыва погиб его помощник Илья Поликарпов. Водитель Кириллова выжил, но получил контузию, осколки стекла посекли ему лицо и руки. Life.ru публиковал видео с места трагедии. СК обозначил убийство как теракт, по данному факту было возбуждено уголовное дело.