Стало известно, где прятался убийца генерала Кириллова в ожидании награды в $100 тысяч

Подозреваемого в убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова задержали в подмосковной деревне Чёрное, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Операцию провели сотрудники ГУУР МВД России и московской полиции совместно с сотрудниками ФСБ России и следователями СК России.

«Мои коллеги менее чем за сутки установили личность подозреваемого в совершении террористического акта 17 декабря на Рязанском проспекте. Им оказался иностранный гражданин 1995 года рождения, уроженец Узбекистана. Он задержан в деревне Черное Балашихинского района Московской области», – уточнила Волк.