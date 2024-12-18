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Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
18 декабря, 07:04

Стало известно, где прятался убийца генерала Кириллова в ожидании награды в $100 тысяч

Волк: Подозреваемый в убийстве Кириллова задержан в подмосковной деревне Чёрное

Место убийства Кириллова и его помощника. Фото © Life.ru

Место убийства Кириллова и его помощника. Фото © Life.ru

Подозреваемого в убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова задержали в подмосковной деревне Чёрное, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Операцию провели сотрудники ГУУР МВД России и московской полиции совместно с сотрудниками ФСБ России и следователями СК России.

«Мои коллеги менее чем за сутки установили личность подозреваемого в совершении террористического акта 17 декабря на Рязанском проспекте. Им оказался иностранный гражданин 1995 года рождения, уроженец Узбекистана. Он задержан в деревне Черное Балашихинского района Московской области», – уточнила Волк.

На допросе он рассказал, что за теракт ему обещали 100 тыс. долларов США и выезд в одну из европейских стран для проживания. Преступление транслировалось в город Днепр с камеры в припаркованном рядом каршеринге. Бомба была приведена в действие дистанционно.

Теракт произошёл рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Мощность взрывчатки составила более 1 кг в тротиловом эквиваленте. Помимо генерала Игоря Кириллова в результате мощного взрыва погиб его помощник Илья Поликарпов. Водитель Кириллова выжил, но получил контузию, осколки стекла посекли ему лицо и руки. Life.ru публиковал видео с места трагедии. СК обозначил убийство как теракт, по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Стрим из каршеринга и $100 тысяч: Убийца раскрыл детали расправы над генералом Кирилловым
Стрим из каршеринга и $100 тысяч: Убийца раскрыл детали расправы над генералом Кирилловым
Андрей Бражников
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