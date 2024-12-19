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Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
19 декабря, 06:51

Убийцу генерала Кириллова привезли на место теракта под охраной 15 конвоиров в полной экипировке

Подозреваемого в убийстве генерала Кириллова привезли на место теракта

Убийца генерала Кириллова Ахмад Курбанов. Фото © ФСБ России

Убийца генерала Кириллова Ахмад Курбанов. Фото © ФСБ России

Задержанного за убийство начальника Войск РХБЗ Игоря Кириллова Ахмада Курбанова привезли на место теракта для следственных действий. Его ведёт конвой из порядка 15 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Об том сообщает корреспондент Life.ru.

Подозреваемого в убийстве генерала Кириллова привезли на место теракта. Видео © Life.ru

Свою вину 29-летний фигурант не отрицает. Он признаёт, что действовал по заданию украинских спецслужб ради награды в $100 тысяч и паспорта одной из европейских стран. Именно он активировал СВУ в тот момент, когда генерал-лейтенант и его помощник вышли из подъезда своего дома на Рязанском проспекте.

Напомним, 17 декабря в Москве в результате теракта погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. 18 декабря утром был задержан подозреваемый — гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов, ранее работавший в чайхане. Позже стало известно, где прятался убийца генерала Кириллова в ожидании награды в $100 тысяч.

Узбекистан отправил России данные о подозреваемом в убийстве генерала Кириллова
Узбекистан отправил России данные о подозреваемом в убийстве генерала Кириллова
Андрей Бражников
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