Убийцу генерала Кириллова привезли на место теракта под охраной 15 конвоиров в полной экипировке

Задержанного за убийство начальника Войск РХБЗ Игоря Кириллова Ахмада Курбанова привезли на место теракта для следственных действий. Его ведёт конвой из порядка 15 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Об том сообщает корреспондент Life.ru.

Свою вину 29-летний фигурант не отрицает. Он признаёт, что действовал по заданию украинских спецслужб ради награды в $100 тысяч и паспорта одной из европейских стран. Именно он активировал СВУ в тот момент, когда генерал-лейтенант и его помощник вышли из подъезда своего дома на Рязанском проспекте.