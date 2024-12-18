Узбекистан отправил России данные о подозреваемом в убийстве генерала Кириллова

По данным телеканала, задержанный Ахмад Курбанов никогда не привлекался к ответственности в Узбекистане и не контактировал с террористическими организациями.

Напомним, что начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб накануне, 17 декабря, в результате теракта на юго-востоке Москвы вместе со своим помощником. Также пострадал водитель высокопоставленного военного. Сегодня стало известно о задержании подозреваемого по делу об убийстве генерала — 29-летнего работника московской чайханы Ахмада Курбанова из Узбекистана. По версии СК, он действовал по указке украинских спецслужб, которые обещали ему 100 тысяч долларов и паспорт одной из стран Европы. При этом Курбанов вёл трансляцию убийства для заказчиков из Днепропетровска (украинское название — Днепр).