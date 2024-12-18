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Убийство генерала Кириллова
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Регион
18 декабря, 12:59
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Узбекистан отправил России данные о подозреваемом в убийстве генерала Кириллова

Экстренные службы работают на месте убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова 17 декабря 2024 года. Фото © Life.ru

Экстренные службы работают на месте убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова 17 декабря 2024 года. Фото © Life.ru

В Россию направили информацию о задержанном по делу об убийстве генерала, начальника Войск РХБЗ Игоря Кириллова. Имеющимися данными с РФ поделился Узбекистан, гражданином которого является подозреваемый, сообщает телеканал «Узбекистан-24».

«Данные об этом гражданине были незамедлительно направлены в Москву», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, задержанный Ахмад Курбанов никогда не привлекался к ответственности в Узбекистане и не контактировал с террористическими организациями.

У убийцы генерала Кириллова оказалось много друзей на Украине
У убийцы генерала Кириллова оказалось много друзей на Украине

Напомним, что начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб накануне, 17 декабря, в результате теракта на юго-востоке Москвы вместе со своим помощником. Также пострадал водитель высокопоставленного военного. Сегодня стало известно о задержании подозреваемого по делу об убийстве генерала — 29-летнего работника московской чайханы Ахмада Курбанова из Узбекистана. По версии СК, он действовал по указке украинских спецслужб, которые обещали ему 100 тысяч долларов и паспорт одной из стран Европы. При этом Курбанов вёл трансляцию убийства для заказчиков из Днепропетровска (украинское название — Днепр).

Наталья Афонина
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