У убийцы генерала Кириллова оказалось много друзей на Украине

Одним из друзей террориста, подорвавшего российского генерала, начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, был диджей из Днепра. 29-летний Ахмад Курбанов активно общался в соцсетях с жителями этого города, а также поддерживал связь с уроженцами Кривого Рога. Об этом сообщает сайт MK.Ru .

Известно, что сам исполнитель теракта работал поваром в чайхане на проспекте Мира. При изучении соцсетей задержанного Курбанова оказалось, что он часто взаимодействовал с украинцами, которых среди его онлайн-приятелей довольно много.