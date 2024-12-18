У убийцы генерала Кириллова оказалось много друзей на Украине
Среди друзей исполнителя убийства генерала Кириллова был диджей из Днепра
Убийца генерала Кириллова Ахмад Курбанов. Фото © ФСБ России
Одним из друзей террориста, подорвавшего российского генерала, начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, был диджей из Днепра. 29-летний Ахмад Курбанов активно общался в соцсетях с жителями этого города, а также поддерживал связь с уроженцами Кривого Рога. Об этом сообщает сайт MK.Ru.
Известно, что сам исполнитель теракта работал поваром в чайхане на проспекте Мира. При изучении соцсетей задержанного Курбанова оказалось, что он часто взаимодействовал с украинцами, которых среди его онлайн-приятелей довольно много.
Напомним, что трансляция убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова велась именно в Днепре. Заказчики следили за исполнением расправы через камеру, установленную в авто каршеринга. Трагедия произошла 17 декабря — утром на Рязанском проспекте прогремел мощный взрыв. Погиб сам генерал Кириллов, а также его помощник Илья Поликарпов. Правоохранители задержали гражданина Узбекистана, который на допросе признался, что теракт совершил по заданию кураторов с Украины.