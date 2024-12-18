Заказчики из Днепра с камеры в каршеринге следили за генералом Кирилловым и его подрывом

Теракт в отношении начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, совершённый утром 17 декабря, транслировался в онлайн-режиме организаторам в город Днепр (Днепропетровск). Об этом сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко и Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По заданию кураторов исполнитель установил в арендованную для наблюдения за адресом проживания жертвы каршеринговую машину Wi-Fi видеокамеру. После сигнала о выходе Кириллова и его помощника из подъезда убийца привёл в действие самодельное взрывное устройство, которое ранее поместил на электросамокат у дома.