Заказчики из Днепра с камеры в каршеринге следили за генералом Кирилловым и его подрывом
СК: Подрыв генерала Кириллова транслировался организаторам онлайн в город Днепр
Место убийства Кириллова и его помощника. Фото © ФСБ России
Теракт в отношении начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, совершённый утром 17 декабря, транслировался в онлайн-режиме организаторам в город Днепр (Днепропетровск). Об этом сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко и Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По заданию кураторов исполнитель установил в арендованную для наблюдения за адресом проживания жертвы каршеринговую машину Wi-Fi видеокамеру. После сигнала о выходе Кириллова и его помощника из подъезда убийца привёл в действие самодельное взрывное устройство, которое ранее поместил на электросамокат у дома.
«Съёмка с этой камеры транслировалась организаторам теракта в онлайн режиме в город Днепр», – уточнил следком.
17 декабря утром на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв мощностью свыше 1 кг в тротиловом эквиваленте. В результате этого теракта погибли начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Водитель Кириллова выжил, у него контузия. СК завёл уголовное дело по факту теракта. В ходе расследования задержали гражданина Узбекистана, который на допросе признался, что получил задание от кураторов с Украины. Ему обещали европейский паспорт и 100 тысяч долларов за убийство Кириллова.