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Регион
18 декабря, 08:59

Следствие просит арестовать исполнителя убийства генерала Кириллова

Убийца генерала Кириллова Ахмад Курбанов. Фото © ФСБ России

Убийца генерала Кириллова Ахмад Курбанов. Фото © ФСБ России

Следственные органы намерены обратиться в суд с ходатайством о заключении под стражу Ахмада Курбанова — исполнителя убийства начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

Допрос исполнителя убийства генерала Кириллова. Видео © ФСБ России

«В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу», — пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Напомним, что накануне, 17 декабря, генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в результате теракта на юго-востоке Москвы. Сегодня утром был задержан исполнитель преступления — приезжий из Узбекистана Ахмад Курбанов. На допросе он рассказал, что получил задание от кураторов с Украины. Взамен ему обещали $100 тысяч и паспорт одной из европейских стран. В МВД Узбекистана прокомментировали задержание своего гражданина.

Москвичи приносят гвоздики к дому начальника Войск РХБЗ Кириллова
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Никита Никонов
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