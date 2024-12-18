Следствие просит арестовать исполнителя убийства генерала Кириллова

Следственные органы намерены обратиться в суд с ходатайством о заключении под стражу Ахмада Курбанова — исполнителя убийства начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Сейчас с ним проводятся следственные действия.