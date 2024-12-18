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18 декабря, 08:11

Москвичи приносят гвоздики к дому начальника Войск РХБЗ Кириллова

Гвоздики у дома убитого начальника Войск РХБЗ Кириллова. Обложка © Life.ru

Гвоздики у дома убитого начальника Войск РХБЗ Кириллова. Обложка © Life.ru

У дома на юго-востоке Москвы, где погиб начальник Войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, появился стихийный мемориал. Неравнодушные люди принесли туда гвоздики.

Москвичи организовали мемориал в память о погибшем в результате теракта начальника Войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Видео © Life.ru

Подъезд дома на Рязанском проспекте, где произошел взрыв, огорожен. Окна и стеклянные двери, выбитые ударной волной, закрыты фанерой.

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Напомним, что 17 декабря утром на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв мощностью свыше 1 кг в тротиловом эквиваленте. В результате этого теракта погибли начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Водитель Кириллова выжил, но получил контузию, а осколки стекла нанесли повреждения лицу и рукам. СК возбудил уголовное дело по факту теракта. В ходе расследования задержали гражданина Узбекистана, который на допросе признался, что получил задание от кураторов с Украины. Он также сообщил, что ему обещали европейский паспорт и 100 тысяч долларов за убийство Кириллова.

Наталья Афонина
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