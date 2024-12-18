Захарова заявила, что знает, кто стоит за убийством Кириллова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что точно знает, на ком лежит ответственность за убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова.
«Следствие наше, безусловно, установит все детали. Я не сомневаюсь, кто был исполнителем, кто был заказчиком», — сказала дипломат в эфире радио Sputnik.
Напомним, что рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве в результате взрыва погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Помимо него был убит и его помощник Илья Поликарпов. Выжить удалось только водителю генерала, но он получил контузию. Life.ru ранее опубликовал видео с места трагедии. СК назвал произошедшее терактом и возбудил уголовное дело. Сегодня утром был задержан исполнитель теракта. Он признался на допросе, что СБУ обещала ему $100 тысяч и выезд в ЕС за убийство Кириллова. Также стало известно, где преступник прятался после теракта.
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