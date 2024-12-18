Захарова заявила, что знает, кто стоит за убийством Кириллова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что точно знает, на ком лежит ответственность за убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова.

«Следствие наше, безусловно, установит все детали. Я не сомневаюсь, кто был исполнителем, кто был заказчиком», — сказала дипломат в эфире радио Sputnik.