МВД Узбекистана отреагировало на задержание убийцы генерала Кириллова
Убийца генерала Кириллова. Фото © ФСБ России
МВД Узбекистана активно занимается вопросом возможной причастности гражданина страны к убийству генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника РХБЗ Вооруженных сил России, однако ведомство пока воздерживается от официальных комментариев по этому поводу. Об этом сообщил источник ТАСС, добавив, что работа сотрудников министерства в данном направлении продолжается.
Напомним, что по информации Life.ru, задержанным по делу о подрыве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова оказался 29-летний Ахмад Курбанов из Узбекистана. Он активировал бомбу, которую разместил у дома в Москве по указанию своих кураторов из Украины. Причём это уже не первый визит Курбанова в Москву: ранее он приезжал в 2015 году, после чего вернулся на родину. В столице он работал в чайхане.
Напомним, что 17 декабря утром на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв мощностью более 1 кг в тротиловом эквиваленте. В результате этого теракта погиб генерал Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Водитель Кириллова выжил, но получил контузию, а осколки стекла повредили его лицо и руки.