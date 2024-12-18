МВД Узбекистана отреагировало на задержание убийцы генерала Кириллова

МВД Узбекистана активно занимается вопросом возможной причастности гражданина страны к убийству генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника РХБЗ Вооруженных сил России, однако ведомство пока воздерживается от официальных комментариев по этому поводу. Об этом сообщил источник ТАСС, добавив, что работа сотрудников министерства в данном направлении продолжается.

Напомним, что по информации Life.ru, задержанным по делу о подрыве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова оказался 29-летний Ахмад Курбанов из Узбекистана. Он активировал бомбу, которую разместил у дома в Москве по указанию своих кураторов из Украины. Причём это уже не первый визит Курбанова в Москву: ранее он приезжал в 2015 году, после чего вернулся на родину. В столице он работал в чайхане.