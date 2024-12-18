Убийцей генерала Кириллова оказался 29-летний работник московской чайханы

Задержанным за подрыв начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова оказался 29-летний Ахмад Курбанов из Узбекистана, пишет SHOT. Именно он привёл в действие бомбу, которую подложил к дому в Москве по заданию кураторов с Украины.

Курбанов не в первый раз приехал в Москву. До этого он был здесь в 2015 году, после чего уезжал на родину в Узбекистан. В столице он работал в чайхане.