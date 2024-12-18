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Убийство генерала Кириллова
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Регион
18 декабря, 07:10

Убийцей генерала Кириллова оказался 29-летний работник московской чайханы

За убийство Кириллова задержан 29-летний Ахмад Курбанов из Узбекистана

Убийца генерала Кириллова. Фото © ФСБ России

Убийца генерала Кириллова. Фото © ФСБ России

Задержанным за подрыв начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова оказался 29-летний Ахмад Курбанов из Узбекистана, пишет SHOT. Именно он привёл в действие бомбу, которую подложил к дому в Москве по заданию кураторов с Украины.

Допрос подозреваемого по делу генерала Кириллова. Видео © ФСБ РФ

Курбанов не в первый раз приехал в Москву. До этого он был здесь в 2015 году, после чего уезжал на родину в Узбекистан. В столице он работал в чайхане.

Стало известно, где прятался убийца генерала Кириллова в ожидании награды в $100 тысяч
Стало известно, где прятался убийца генерала Кириллова в ожидании награды в $100 тысяч

Напомним, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве произошёл взрыв. Его мощность составила более 1 кг в тротиловом эквиваленте. В результате теракта был убит генерал Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Водитель Кириллова выжил, но получил контузию, осколки стекла посекли ему лицо и руки. Life.ru публиковал видео с места трагедии. СК возбудил уголовное дело по факту теракта. Задержан гражданин Узбекистана, который на допросе признался, что получил задание от кураторов с Украины. По его словам, ему также обещали европейский паспорт и $100 тысяч.

Татьяна Миссуми
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