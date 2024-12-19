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Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

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19 декабря, 17:13

Убийцу генерала Кириллова отправили в СИЗО до 17 февраля

Ахмад Курбанов, подозреваемый убийцве российского генерала, начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, был помещён в следственный изолятор. Он проведёт там до 17 февраля, решил суд. Заседание прошло в закрытом режиме, передаёт корреспондент Life.ru.

Ахмад Курбанов в зале суда. Видео © Life.ru

Ахмад признался, что действовал по указанию украинских спецслужб, которые предложили ему 100 тысяч долларов. Именно он привёл в действие самодельное взрывное устройство в момент, когда генерал-лейтенант Кириллов выходил из своего дома на Рязанском проспекте.

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Как мы уже сообщали, в результате теракта погибли начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Утром 18 декабря подозреваемого поймали — им оказался гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Установлено, что преступник проживал в отеле всего в 500 метрах от дома военного.

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Life.ru

Николь Вербер
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