Убийца генерала Кириллова жил всего в 500 метрах от дома военного
Mash: Убийца генерала Кириллова Курбанов жил всего в 500 метрах от дома военного
Место, где жил убийца Кириллова. Обложка © Telegram / Mash
Убийца начальника Войск РХБЗ Игоря Кириллова проживал всего в 500 метрах от дома генерала-лейтенанта. Ахмад Курбанов снял номер в гостинице «Карачарово» на улице Газгольдерной, чтобы следить за высокопоставленным военным. Об этом сообщает Mash.
Как пишет телеграм-канал, 29-летний гражданин Узбекистана попал на все камеры видеонаблюдения, несмотря на то, что менял верхнюю одежду. Его неумелые переодевания прямо лишь привлекали к нему больше внимания. Курбанов воспользовался каршеринговым автомобилем на зарегистрированный на другого человека аккаунт, но его всё равно быстро вычислили. Украинские кураторы не проявили должной осторожности и считали его одноразовым исполнителем.
Убийцу удалось отследить до номера в гостинице. После совершения теракта он уехал в Балашиху, где и был задержан. Сегодня исполнителя убийства и его помощника повезли в хостел, где он и продемонстрировал следователям, как всё происходило.
Напомним, что 17 декабря в Москве произошёл теракт, в результате которого погибли начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Утром 18 декабря был задержан подозреваемый — гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Он признал, что действовал по указанию украинских спецслужб с целью получения вознаграждения в размере 100 тысяч долларов и паспорта одной из европейских стран. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия ответит на убийство генерала, уничтожив главарей киевского режима.