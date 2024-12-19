Убийца генерала Кириллова жил всего в 500 метрах от дома военного

Убийца начальника Войск РХБЗ Игоря Кириллова проживал всего в 500 метрах от дома генерала-лейтенанта. Ахмад Курбанов снял номер в гостинице «Карачарово» на улице Газгольдерной, чтобы следить за высокопоставленным военным. Об этом сообщает Mash.

Как пишет телеграм-канал, 29-летний гражданин Узбекистана попал на все камеры видеонаблюдения, несмотря на то, что менял верхнюю одежду. Его неумелые переодевания прямо лишь привлекали к нему больше внимания. Курбанов воспользовался каршеринговым автомобилем на зарегистрированный на другого человека аккаунт, но его всё равно быстро вычислили. Украинские кураторы не проявили должной осторожности и считали его одноразовым исполнителем.