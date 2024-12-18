Слуцкий: Россия ликвидирует главарей киевского режима за убийство Кириллова
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пообещал, что Россия уничтожит главарей киевского режима за убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова и никому из виновных не даст избежать наказания. Об этом депутат заявил в беседе с РИА «Новости».
«Мы это не простим, в ответ на подлое злодеяние мы ликвидируем главарей киевского режима, как в своё время Коновальца или Бандеру. Никто не уйдёт от возмездия!» — подчеркнул паралментарий.
Напомним, генерал-лейтенант Игорь Кириллов был убит рано утром 17 декабря в ходе теракта на юго-востоке Москвы. Вместе с ним погиб его помощник и пострадал водитель. Правоохранители задержали исполнителя — приезжего из Узбекистана Ахмада Курбанова. На допросе он признался, что получил задание от кураторов с Украины. Взамен ему обещали европейский паспорт и $100 тысяч. Также, по мнению следствия, тайник со взрывчаткой мог создать для Курбанова агент СБУ с кличкой Морбиус, который находится в розыске с лета 2024 года.
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