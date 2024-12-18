Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пообещал, что Россия уничтожит главарей киевского режима за убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова и никому из виновных не даст избежать наказания. Об этом депутат заявил в беседе с РИА «Новости».

«Мы это не простим, в ответ на подлое злодеяние мы ликвидируем главарей киевского режима, как в своё время Коновальца или Бандеру. Никто не уйдёт от возмездия!» — подчеркнул паралментарий.