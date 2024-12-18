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Убийство генерала Кириллова
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Регион
18 декабря, 14:09
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Тайник с бомбой для подрыва Кириллова мог создать агент СБУ с кличкой Морбиус

Следствие считает сообщником убийц генерал-лейтенанта Игоря Кириллова куратора СБУ с кличкой Морбиус, который находится в розыске с лета 2024 года. Как предполагается, именно он организовал тайник со взрывчаткой. Об этом пишет Mash.

Задержание граждан РФ в Абхазии. Видео © Telegram / Mash

Мужчина выбрал прозвище Морбиус в честь вампира из киновселенной Marvel, людей он вербовал в приватном приложении Session. Подозреваемый не просто объяснял задания, но и организовывал схроны с оружием и собирал на потенциальных жертв все необходимые сведения. За выполнение указаний он обещал денежное вознаграждение и помощь с переездом в Евросоюз.

Один из тайников Морбиуса был обнаружен ещё летом в Тамбовской области. Внутри силовики нашли более 600 граммов пластиковой взрывчатки, натовские электродетонаторы и поражающие элементы в виде шариков от подшипников. Всё это должно было использоваться для совершения террористических атак в Московской области и в самой столице. Предполагается, что и в этот раз подозреваемый приготовил тайник.

Тогда же были задержаны сообщники Морбиуса — 38-летний Игорь Студенцов, 24-летний Владислав Лисов и 28-летний Павел Копцев. Они пытались сбежать из России и были пойманы в Абхазии. Вместе с таксистом, который их подвозил — родственники сейчас пытаются доказать его непричастность.

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Напомним, генерал-лейтенант Игорь Кириллов был убит рано утром 17 декабря в ходе теракта на юго-востоке Москвы. Вместе с ним погиб его помощник, а также пострадал водитель. Силовики задержали исполнителя преступления — приезжего из Узбекистана Ахмада Курбанова. На допросе он признался, что получил задание от кураторов с Украины. Взамен ему обещали европейский паспорт и $100 тысяч. Издание The Times назвало убийство генерала «законным актом обороны». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, предложил в таком случае считать законными целями представителей руководства НАТО.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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