Медведев объявил о законных военных целях в НАТО после убийства генерала Кириллова
Медведев назвал чиновников НАТО законной военной целью РФ после статьи The Times
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
Публикация в The Times, в которой авторы называют убийство генерала Игоря Кириллова и его помощника «законным актом обороны» говорит о том, что и для России таким образом становятся законными цели среди руководства НАТО. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Все должностные лица стран НАТО, принимавшие решение о военной помощи бандеровской Украине, участвуют в гибридной или обычной войне против России. Имя им – легион. Перечислять не буду, места жалко. И все эти лица могут и должны рассматриваться как законная военная цель для российского государства. И просто для всех патриотов России», — написал Медведев.
По словам российского политика, все пособники вышеуказанных военных преступников тоже будут считаться законными военными целями. К таковым Медведев отнёс и «паршивых шакалов» из The Times, которые трусливо спрятались за редакционной статьёй.
«Стало быть, это всё руководство издания. Логично? Вполне! А значит, be careful (будьте осторожны. — Прим. Life.ru)! Ведь в Лондоне много чего случается», — заключил зампред российского Совбеза.
Напомним, что 17 декабря в результате теракта в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Сегодня утром арестовали подозреваемого — гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, работавшего ранее в чайхане. На допросе он рассказал, что задание ему выдали кураторы с Украины, пообещав $100 тысяч и паспорт одной из европейских стран за преступление.