Медведев объявил о законных военных целях в НАТО после убийства генерала Кириллова

Публикация в The Times, в которой авторы называют убийство генерала Игоря Кириллова и его помощника «законным актом обороны» говорит о том, что и для России таким образом становятся законными цели среди руководства НАТО. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Все должностные лица стран НАТО, принимавшие решение о военной помощи бандеровской Украине, участвуют в гибридной или обычной войне против России. Имя им – легион. Перечислять не буду, места жалко. И все эти лица могут и должны рассматриваться как законная военная цель для российского государства. И просто для всех патриотов России», — написал Медведев.

По словам российского политика, все пособники вышеуказанных военных преступников тоже будут считаться законными военными целями. К таковым Медведев отнёс и «паршивых шакалов» из The Times, которые трусливо спрятались за редакционной статьёй.