Захарова заявила, что теракт против Кириллова невозможно оправдать

Теракт против генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, совершённый по заказу военно-политического руководства Украины, нельзя ничем оправдать. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что любые попытки оправдать теракт ссылками на юридические решения в Украине не имеют серьезной силы. Захарова подчеркнула, что в этой стране в целом нет правопорядка.