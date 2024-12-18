Захарова заявила, что теракт против Кириллова невозможно оправдать
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото © Артём Геодакян/ТАСС
Теракт против генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, совершённый по заказу военно-политического руководства Украины, нельзя ничем оправдать. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что любые попытки оправдать теракт ссылками на юридические решения в Украине не имеют серьезной силы. Захарова подчеркнула, что в этой стране в целом нет правопорядка.
Ранее стало известно, что постоянное представительство России при ООН намерено поднять вопрос о теракте, совершённом в отношении начальника РХБЗ Вооружённых сил России Игоря Кириллова, на заседании Совета Безопасности ООН.
Напомним, что генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник Войск РХБЗ Вооружённых Сил России, был убит в результате теракта на Рязанском шоссе в Москве рано утром 17 декабря. На следующий день был задержан исполнитель подлого преступления — приезжий из Узбекистана Ахмад Курбанов. На допросе он признался, что получил задание от кураторов с Украины. Взамен ему обещали европейский паспорт и $100 тысяч за выполнение задания.