Захарова: Россия вынесет обсуждение теракта против Кириллова на заседание СБ ООН

Постоянное представительство России при ООН намерено поднять вопрос о теракте, совершённом в отношении начальника РХБЗ Вооружённых сил России Игоря Кириллова, на заседании Совета Безопасности. Об этом сообщила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Заседание запланированно на 20 декабря по инициативе Москвы.

«Мы уверены, что все организаторы и исполнители убийства Игоря Кириллова будут найдены и понесут наказание, независимо от того, кто они и где находятся», — указала представитель МИДа.