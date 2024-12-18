Захарова: Россия вынесет обсуждение теракта против Кириллова на заседание СБ ООН
Экстренные службы работают на месте убийства генерала Игоря Кириллова 17 декабря 2024 года. Фото © Life.ru
Постоянное представительство России при ООН намерено поднять вопрос о теракте, совершённом в отношении начальника РХБЗ Вооружённых сил России Игоря Кириллова, на заседании Совета Безопасности. Об этом сообщила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Заседание запланированно на 20 декабря по инициативе Москвы.
«Мы уверены, что все организаторы и исполнители убийства Игоря Кириллова будут найдены и понесут наказание, независимо от того, кто они и где находятся», — указала представитель МИДа.
Напомним, что 17 декабря утром на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв мощностью более 1 кг в тротиловом эквиваленте. В результате этого теракта погиб генерал Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Водитель Кириллова выжил, но получил контузию, а осколки стекла повредили его лицо и руки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта. В ходе расследования был задержан гражданин Узбекистана, который на допросе признался, что получил задание от кураторов из Украины. Он также сообщил, что ему обещали европейский паспорт и $100 тысяч за выполнение задания.