«Кость в горле для натовской гидры»: Захарова назвала мотив убийства генерала Кириллова

Убитый в результате теракта начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов был как кость в горле для «натовской гидры». Всю свою профессиональную жизнь он посвятил не только изучению своего дела, но и применению полученных знаний для отстаивания правды. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Он как кость в горле был у этой, так сказать, натоцентричной гидры, понимаете, или натовской гидры. Именно так. Он им не давал спокойно жить. Он развенчивал мифы, он развенчивал их, вот эту вот информационно-политическую базу, на которой они выстраивали свои агрессивные действия, например, в отношении Сирии», — заявила дипломат.