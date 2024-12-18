«Кость в горле для натовской гидры»: Захарова назвала мотив убийства генерала Кириллова
Захарова: Генерал Кириллов был как кость в горле для «натовской гидры»
Убитый в результате теракта начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов был как кость в горле для «натовской гидры». Всю свою профессиональную жизнь он посвятил не только изучению своего дела, но и применению полученных знаний для отстаивания правды. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Он как кость в горле был у этой, так сказать, натоцентричной гидры, понимаете, или натовской гидры. Именно так. Он им не давал спокойно жить. Он развенчивал мифы, он развенчивал их, вот эту вот информационно-политическую базу, на которой они выстраивали свои агрессивные действия, например, в отношении Сирии», — заявила дипломат.
Она напомнила, что страны Запада и НАТО много раз нападали на Сирию, обвиняя её в попытках применения химического оружия. При этом западники, по словам Захаровой, сами занимались провокациями с химическими веществами, чтобы приписать это Сирии. И именно генерал Кириллов со своим подразделением регулярно дезавуировал эту ложь, подчеркнула дипломат.
Напомним, генерал-лейтенант Игорь Кириллов был убит рано утром 17 декабря в ходе теракта на юго-востоке Москвы. Вместе с ним погиб его помощник. Также пострадал водитель. На следующий день правоохранители задержали исполнителя — приезжего из Узбекистана Ахмада Курбанова. На допросе он признался, что получил задание от кураторов с Украины. Взамен ему обещали европейский паспорт и $100 тысяч за выполнение задания. По словам Захаровой, теракт против Кириллова невозможно оправдать ссылками на юридические решения Украины. Это подлое преступление Россия намерена вынести на обсуждение на заседании СБ ООН.