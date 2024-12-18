Депутат Госдумы РФ Артём Бичаев призвал отправить «обратно восвояси» журналиста СNN Фредерика Плейтгена, который пересёк границу РФ в Курской области вместе с украинскими солдатами, а недавно преспокойно приехал в Москву и уже начал вести прямые трансляции. Парламентарий уверен, что следствие допустило недоработку в отношении иностранца.

«Увидел новости о том, что журналист CNN, который ездил в Курскую область вместе с хохлами и вёл репортажи из оккупированной врагами Суджи, уже работает в Москве и ведёт трансляции с места убийства генерала Кириллова», — возмутился Бичаев.

Он подчеркнул, что журналист нелегально пересёк российскую границу, и если следствие докажет данный факт, то иностранца должны привлечь к ответственности. Бичаев добавил, что уже обратился к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с просьбой лишить корреспондента аккредитации и выдворить из страны.