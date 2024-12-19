Киев выбрал ошибочную стратегию, желая подтолкнуть к переговорам российскую сторону посредством убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на мнения экс-сотрудников ЦРУ и офицера украинских спецслужб.

«Я думаю, что это ошибочная стратегия. Если они не будут осторожны, они создадут обратный эффект. Они так сильно разозлят россиян, что те скажут, что мы не заинтересованы в переговорах», — поделился бывший работник ЦРУ Ральф Гофф.

Также командир одного из украинских спецподразделений посетовал, что теракт только ухудшит отношения между Россией и Украиной и точно не достигнет никакого тактического эффекта. Он подчеркнул, что результат оказался для киевских властей «нулевым».