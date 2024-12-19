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Убийство генерала Кириллова
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Регион
19 декабря, 08:11

В ЦРУ предупредили Украину о каре России за жестокое убийство генерала Кириллова

Экс-сотрудник ЦРУ Гофф: Киев получил обратный эффект от убийства Кириллова

Игорь Кириллов. Обложка © ТАСС / ЕРА

Игорь Кириллов. Обложка © ТАСС / ЕРА

Киев выбрал ошибочную стратегию, желая подтолкнуть к переговорам российскую сторону посредством убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на мнения экс-сотрудников ЦРУ и офицера украинских спецслужб.

«Я думаю, что это ошибочная стратегия. Если они не будут осторожны, они создадут обратный эффект. Они так сильно разозлят россиян, что те скажут, что мы не заинтересованы в переговорах», — поделился бывший работник ЦРУ Ральф Гофф.

Также командир одного из украинских спецподразделений посетовал, что теракт только ухудшит отношения между Россией и Украиной и точно не достигнет никакого тактического эффекта. Он подчеркнул, что результат оказался для киевских властей «нулевым».

Убийцу генерала Кириллова привезли на место теракта под охраной 15 конвоиров в полной экипировке
Убийцу генерала Кириллова привезли на место теракта под охраной 15 конвоиров в полной экипировке

Напомним, 17 декабря в Москве в результате теракта погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. 18 декабря утром был задержан подозреваемый — гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Он признаёт, что действовал по заданию украинских спецслужб ради награды в $100 тысяч и паспорта одной из европейских стран. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пообещал, что Россия уничтожит главарей киевского режима за убийство генерала.

Татьяна Миссуми
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