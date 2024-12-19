В ЦРУ предупредили Украину о каре России за жестокое убийство генерала Кириллова
Экс-сотрудник ЦРУ Гофф: Киев получил обратный эффект от убийства Кириллова
Игорь Кириллов. Обложка © ТАСС / ЕРА
Киев выбрал ошибочную стратегию, желая подтолкнуть к переговорам российскую сторону посредством убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на мнения экс-сотрудников ЦРУ и офицера украинских спецслужб.
«Я думаю, что это ошибочная стратегия. Если они не будут осторожны, они создадут обратный эффект. Они так сильно разозлят россиян, что те скажут, что мы не заинтересованы в переговорах», — поделился бывший работник ЦРУ Ральф Гофф.
Также командир одного из украинских спецподразделений посетовал, что теракт только ухудшит отношения между Россией и Украиной и точно не достигнет никакого тактического эффекта. Он подчеркнул, что результат оказался для киевских властей «нулевым».
Напомним, 17 декабря в Москве в результате теракта погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. 18 декабря утром был задержан подозреваемый — гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Он признаёт, что действовал по заданию украинских спецслужб ради награды в $100 тысяч и паспорта одной из европейских стран. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пообещал, что Россия уничтожит главарей киевского режима за убийство генерала.