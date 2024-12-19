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Убийство генерала Кириллова
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Регион
19 декабря, 14:44

Убийца генерала Кириллова потребовал переводчика в суде

Убийца начальника Войск РХБЗ защиты Игоря Кириллова запросил переводчика в суде. Ахмад Курбанов заявил в Басманном суде, что плохо владеет русским языком. Его адвокат планирует ходатайствовать о домашнем аресте. Об этом сообщает Mash.

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«Курбанов заявил, что не владеет русским языком в той степени, которая достаточна для участия в заседании суда и потребовал привлечь переводчика к процессу», — подтверждает информацию ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Напомним, 17 декабря в Москве произошёл теракт, в результате которого погибли начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Утром 18 декабря был задержан подозреваемый — гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Он признался, что действовал по указанию Киева с целью получения 100 тысяч долларов и гражданства неназванной европейской страны. Выяснилось, что преступник жил в отеле всего в 500 метрах от дома военного, где и готовился к теракту. В ЦРУ предупредили Украину о каре России за жестокое убийство генерала.

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ФСБ России

Александра Мышляева
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