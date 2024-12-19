Убийца генерала Кириллова потребовал переводчика в суде

Убийца начальника Войск РХБЗ защиты Игоря Кириллова запросил переводчика в суде. Ахмад Курбанов заявил в Басманном суде, что плохо владеет русским языком. Его адвокат планирует ходатайствовать о домашнем аресте. Об этом сообщает Mash .

«Курбанов заявил, что не владеет русским языком в той степени, которая достаточна для участия в заседании суда и потребовал привлечь переводчика к процессу», — подтверждает информацию ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.