Убийца генерала Кириллова потребовал переводчика в суде
Убийца начальника Войск РХБЗ защиты Игоря Кириллова запросил переводчика в суде. Ахмад Курбанов заявил в Басманном суде, что плохо владеет русским языком. Его адвокат планирует ходатайствовать о домашнем аресте. Об этом сообщает Mash.
«Курбанов заявил, что не владеет русским языком в той степени, которая достаточна для участия в заседании суда и потребовал привлечь переводчика к процессу», — подтверждает информацию ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Напомним, 17 декабря в Москве произошёл теракт, в результате которого погибли начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Утром 18 декабря был задержан подозреваемый — гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Он признался, что действовал по указанию Киева с целью получения 100 тысяч долларов и гражданства неназванной европейской страны. Выяснилось, что преступник жил в отеле всего в 500 метрах от дома военного, где и готовился к теракту. В ЦРУ предупредили Украину о каре России за жестокое убийство генерала.
ФСБ России