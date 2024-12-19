Вы признали — это теракт: Путин прокомментировал убийство генерала Кириллова журналисту из США
Путин: Киевский режим неоднократно совершал теракты против граждан России
Киевский режим давно начал практиковать террористические акты в отношении граждан России. Об этом во время совмещённой прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует Life.ru, заявил президент РФ Владимир Путин. Так глава государства ответил на вопрос американского журналиста об убийстве в Москве начальника Войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника.
Путин об убийстве генерала Кириллова в Москве и террористической деятельности Киева. Видео © Life.ru
«Вы сказали: покушение. Я вам благодарен. Потому что вы косвенно признали, что это теракт. Режим в Киеве неоднократно совершал такие преступления в отношении многих граждан РФ. И в Курске, когда расстреливают мирных граждан, убивали журналистов. Мы ни разу не слышали от западных журналистов осуждения подобных терактов. Но я благодарен хотя бы за то, что вы вспомнили», — сказал Путин.
Напомним, террористический акт, унёсший жизни главы Войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, произошёл 17 декабря в Москве. Уже утром следующего дня задержали подозреваемого в установке взрывного устройства — гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова. Тот признался, что был завербован украинскими спецслужбами, пообещавшими за убийство оплату в размере 100 тысяч долларов и паспорт одной из стран ЕС. В Госдуме пообещали ответить на теракт уничтожением лидеров киевского режима.
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