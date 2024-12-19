Вы признали — это теракт: Путин прокомментировал убийство генерала Кириллова журналисту из США

Киевский режим давно начал практиковать террористические акты в отношении граждан России. Об этом во время совмещённой прямой линии и пресс-конференции , которую транслирует Life.ru, заявил президент РФ Владимир Путин. Так глава государства ответил на вопрос американского журналиста об убийстве в Москве начальника Войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника.

«Вы сказали: покушение. Я вам благодарен. Потому что вы косвенно признали, что это теракт. Режим в Киеве неоднократно совершал такие преступления в отношении многих граждан РФ. И в Курске, когда расстреливают мирных граждан, убивали журналистов. Мы ни разу не слышали от западных журналистов осуждения подобных терактов. Но я благодарен хотя бы за то, что вы вспомнили», — сказал Путин.