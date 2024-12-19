Путин: Украинцы, которые хотят воевать, уже заканчиваются

Украинцы, которые хотят воевать против России, заканчиваются. Об этом заявил президент Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Он в очередной раз напомнил, что украинская сторона парафировала мирный договор в Стамбуле в 2022 году, но потом отказалась.

«Приехал господин Джонсон с хорошей причёской и сказал, что надо воевать до последнего украинца. Заканчиваются эти украинцы, которые хотят воевать», — добавил президент России.