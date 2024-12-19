Путин: Украинцы, которые хотят воевать, уже заканчиваются
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Украинцы, которые хотят воевать против России, заканчиваются. Об этом заявил президент Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.
Он в очередной раз напомнил, что украинская сторона парафировала мирный договор в Стамбуле в 2022 году, но потом отказалась.
«Приехал господин Джонсон с хорошей причёской и сказал, что надо воевать до последнего украинца. Заканчиваются эти украинцы, которые хотят воевать», — добавил президент России.
Напомним, что ещё прошлым летом Владимир Путин озвучил условия для начала мирных переговоров с Украиной — Киев должен вывести войска с территорий ДНР и ЛНР, а также Запорожья и Херсонщины и официально отказаться от намерения вступить в НАТО и прочие военные альянсы. По мнению российского лидера, проект стамбульских отношений от 2022 года может стать базой для новых переговоров.