«Там много наших ребят»: Путин заявил, что нам есть, с кем разговаривать на Украине

Президент Владимир Путин заявил, что России «есть, с кем разговаривать» на Украине. Речь об этом зашла в ходе прямой линии, которую по традиции объединили с пресс-конференцией главы государства.

«Нам есть с кем разговаривать на Украине, и там много наших ребят, которые мечтают избавить свою страну от неонацистского режима», — проинформировал глава государства.