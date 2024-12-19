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Регион
19 декабря, 09:53

«Там много наших ребят»: Путин заявил, что нам есть, с кем разговаривать на Украине

Путин: России есть, с кем разговаривать на Украине

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Президент Владимир Путин заявил, что России «есть, с кем разговаривать» на Украине. Речь об этом зашла в ходе прямой линии, которую по традиции объединили с пресс-конференцией главы государства.

«Нам есть с кем разговаривать на Украине, и там много наших ребят, которые мечтают избавить свою страну от неонацистского режима», — проинформировал глава государства.

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В этом году ежегодная пресс-конференция Владимира Путина объединена с прямой линией. Во время мероприятия президент подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы как журналистов, так и простых граждан. На данный момент уже зарегистрировано более двух миллионов обращений.

Марина Фещенко
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