Путин: Суверенитет — очень важная вещь, он должен быть внутри, в сердце

Суверенитет — это очень важная вещь, которая должна быть в сердце у людей. Таким мнением поделился президент России Владимир Путин в ходе своей прямой линии.

«Суверенитет — очень важная вещь, он должен быть внутри, в сердце», — сказал российский лидер.

Рост экономики, по мнению Путина, — это результат укрепления суверенитета. А при утрате суверенитета мы теряем государственность, сказал президент.