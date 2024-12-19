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19 декабря, 09:27

Путин: Суверенитет — очень важная вещь, он должен быть внутри, в сердце

Суверенитет — это очень важная вещь, которая должна быть в сердце у людей. Таким мнением поделился президент России Владимир Путин в ходе своей прямой линии.

«Суверенитет — очень важная вещь, он должен быть внутри, в сердце», — сказал российский лидер.

Рост экономики, по мнению Путина, — это результат укрепления суверенитета. А при утрате суверенитета мы теряем государственность, сказал президент.

Цвет настроения — красный! Фоторепортаж Life.ru с Гостиного двора перед прямой линией Путина
Цвет настроения — красный! Фоторепортаж Life.ru с Гостиного двора перед прямой линией Путина

В этом году ежегодная пресс-конференция Владимира Путина объединена с прямой линией. Во время мероприятия президент подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы как журналистов, так и простых граждан. На данный момент уже зарегистрировано более двух миллионов обращений.

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Life.ru

Марина Фещенко
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