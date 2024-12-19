Цвет настроения — красный! Фоторепортаж Life.ru с Гостиного двора перед прямой линией Путина
Журналисты прибывают на совмещённые прямую линию и пресс-конференцию Путина
Журналистка на пресс-конференции Путина. Фото © Life.ru
Самое важное в наряде журналиста, который идёт на совмещённые прямую линию и пресс-конференцию задавать вопрос президенту РФ Владимиру Путину, — это яркость. Так, у сотрудников СМИ будет больше шансов выделиться из толпы и запомниться российскому лидеру. Life.ru подготовил подборку запоминающихся образов журналистов, которых мы, возможно, уже совсем скоро увидим на мероприятии.
Журналисты на пресс-конференции Путина. Фото © Life.ru
Журналистка на пресс-конференции Путина. Фото © Life.ru
Журналисты на пресс-конференции Путина. Фото © Life.ru
Самым популярным цветом у журналистов в этом году стал красный. Трудно не согласиться с тем, что это отличный выбор.
Журналисты на пресс-конференции Путина. Фото © Life.ru
Журналисты на пресс-конференции Путина. Фото © Life.ru
Журналисты на пресс-конференции Путина. Фото © Life.ru
Однако весь зал, очевидно, в красном сидеть перед Путиным не собирался. В объектив фотографа также попала журналистка, облачившаяся в нежно-розовые тона.
Журналистка на пресс-конференции Путина. Фото © Life.ru
Журналистка на пресс-конференции Путина. Фото © Life.ru
Вниманием не обделили и национальные костюмы, которые также любят надевать на мероприятия такого плана. К примеру, наряд одной из журналисток определённо был вдохновлён крымско-татарскими мотивами.
Журналистка в национальном головном уборе на пресс-конференции Путина. Фото © Life.ru
Журналистка в национальном костюме на пресс-конференции Путина. Фото © Life.ru
Журналисты в национальных костюмах на пресс-конференции Путина. Фото © Life.ru
Журналист в национальном костюме на пресс-конференции Путина. Фото © Life.ru
Журналисты в национальных костюмах на пресс-конференции Путина. Фото © Life.ru
Журналисты в национальных костюмах на пресс-конференции Путина. Фото © Life.ru
Журналист в национальном костюме на пресс-конференции Путина. Фото © Life.ru
Напомним, что прямая линия с Владимиром Путиным начнётся уже сегодня в Гостином Дворе. Было обработано более 2 миллионов вопросов и обращений от граждан страны. Известно, что в мероприятии также примут участие иностранные журналисты из США, Франции и Китая.