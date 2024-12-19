Цвет настроения — красный! Фоторепортаж Life.ru с Гостиного двора перед прямой линией Путина

Самое важное в наряде журналиста, который идёт на совмещённые прямую линию и пресс-конференцию задавать вопрос президенту РФ Владимиру Путину, — это яркость. Так, у сотрудников СМИ будет больше шансов выделиться из толпы и запомниться российскому лидеру. Life.ru подготовил подборку запоминающихся образов журналистов, которых мы, возможно, уже совсем скоро увидим на мероприятии.

Журналисты на пресс-конференции Путина. Фото © Life.ru

Журналистка на пресс-конференции Путина. Фото © Life.ru

Журналисты на пресс-конференции Путина. Фото © Life.ru

Самым популярным цветом у журналистов в этом году стал красный. Трудно не согласиться с тем, что это отличный выбор.

Журналисты на пресс-конференции Путина. Фото © Life.ru

Журналисты на пресс-конференции Путина. Фото © Life.ru

Журналисты на пресс-конференции Путина. Фото © Life.ru

Однако весь зал, очевидно, в красном сидеть перед Путиным не собирался. В объектив фотографа также попала журналистка, облачившаяся в нежно-розовые тона.

Журналистка на пресс-конференции Путина. Фото © Life.ru

Журналистка на пресс-конференции Путина. Фото © Life.ru

Вниманием не обделили и национальные костюмы, которые также любят надевать на мероприятия такого плана. К примеру, наряд одной из журналисток определённо был вдохновлён крымско-татарскими мотивами.

Журналистка в национальном головном уборе на пресс-конференции Путина. Фото © Life.ru

Журналистка в национальном костюме на пресс-конференции Путина. Фото © Life.ru

Журналисты в национальных костюмах на пресс-конференции Путина. Фото © Life.ru

Журналист в национальном костюме на пресс-конференции Путина. Фото © Life.ru

Журналисты в национальных костюмах на пресс-конференции Путина. Фото © Life.ru

Журналисты в национальных костюмах на пресс-конференции Путина. Фото © Life.ru