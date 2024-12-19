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Регион
19 декабря, 06:54

На прямую линию Путина поступило более 2 миллионов вопросов

Штаб Народного фронта уже более 2 млн обращений граждан к президенту России для программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая пройдёт сегодня в Гостином Дворе.

Кол-центр открыт для приёма заявок 12-й день и на текущий момент бработал уже 2 003 165 обращений в различных форматах. Согласно статистике телеканала «Россия-24», наиболее популярным способом обращения остаётся звонок в кол-центр — граждане позвонили на прямую линию 1 107 549 раз. Сообщений в формате СМС и ММС – 477 272.

Более 232 тысяч граждан РФ предпочли оставить свои заявки в социальных сетях — «Одноклассники» и «ВКонтакте». Через мобильное приложение «Москва — Путину» было принято 53 304 писем, а через одноименный сайт — 132 154 обращений.

В Кремле рассказали об участии иностранных журналистов в прямой линии с Путиным
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Напомним, прямая линия с президентом России состоится 19 декабря. Передача «Итоги года с Владимиром Путиным» начнётся в 12:00 по московскому времени. Федеральные телеканалы отводят три часа эфирного времени на трансляцию мероприятия.

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Life.ru

Андрей Бражников
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