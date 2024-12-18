Телеканалы закладывают три часа эфира на прямую линию с Путиным

Федеральные телеканалы отводят три часа эфирного времени для программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Согласно расписанию, прямая трансляция начнётся в 12:00 по московскому времени. Первый канал, «Россия 1», НТВ и ОТР запланировали программу до 15:00.

В 2023 году совместная большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным продолжались 4 часа и 3 минуты, в течение которых он ответил на более чем 80 вопросов от граждан и журналистов. Если рассматривать формат большой пресс-конференции отдельно, то самой короткой была первая встреча Путина с прессой в 2001 году, длившаяся 1 час и 35 минут, а самой продолжительной — пресс-конференция 2008 года, которая заняла 4 часа и 40 минут.