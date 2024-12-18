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Регион
18 декабря, 10:53

Телеканалы закладывают три часа эфира на прямую линию с Путиным

Федеральные телеканалы отводят три часа эфирного времени для программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Согласно расписанию, прямая трансляция начнётся в 12:00 по московскому времени. Первый канал, «Россия 1», НТВ и ОТР запланировали программу до 15:00.

В 2023 году совместная большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным продолжались 4 часа и 3 минуты, в течение которых он ответил на более чем 80 вопросов от граждан и журналистов. Если рассматривать формат большой пресс-конференции отдельно, то самой короткой была первая встреча Путина с прессой в 2001 году, длившаяся 1 час и 35 минут, а самой продолжительной — пресс-конференция 2008 года, которая заняла 4 часа и 40 минут.

Начиная с 2004 года, общение президента с журналистами стабильно превышает 3 часа. Что касается прямой линии, то её продолжительность также увеличивалась со временем: в 2001 году она составила 2 часа и 20 минут, а рекорд был установлен в 2013 году — 4 часа и 47 минут.

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В этом году прямая линия с президентом России состоится уже завтра, 19 декабря. Передача «Итоги года с Владимиром Путиным» начнётся в 12:00 по московскому времени. Граждане страны уже отправили более миллиона вопросов к президенту, среди основных тем обсуждения будет специальная военная операция.

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Life.ru

Александра Мышляева
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