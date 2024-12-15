Число обращений россиян на прямую линию с Путиным перевалило за миллион

Россияне задали президенту страны уже более миллиона вопросов перед предстоящей программой «Итоги года с Владимиром Путиным». По результатам восьмого дня сбора заявок количество обращений составило 1 015 829, уточнил телеканал «Россия 24».

Наибольшую активность проявили жители Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов. Самым распространённым способом задать главе государства интересующий вопрос оказался звонок на горячую линию — такой возможностью воспользовались более полумиллиона человек. Ещё свыше 250 тысяч россиян отправили СМС или ММС, а около 137 тысяч оставили обращения в соцсетях.

В топе по популярности вопросы про жильё, коммунальные услуги, стоимость топлива и специальную военную операцию. Немалая доля обращений посвящена и деятельности властей, а также программам господдержки.