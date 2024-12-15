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Регион
15 декабря, 19:29

Число обращений россиян на прямую линию с Путиным перевалило за миллион

Россияне задали президенту страны уже более миллиона вопросов перед предстоящей программой «Итоги года с Владимиром Путиным». По результатам восьмого дня сбора заявок количество обращений составило 1 015 829, уточнил телеканал «Россия 24».

Наибольшую активность проявили жители Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов. Самым распространённым способом задать главе государства интересующий вопрос оказался звонок на горячую линию — такой возможностью воспользовались более полумиллиона человек. Ещё свыше 250 тысяч россиян отправили СМС или ММС, а около 137 тысяч оставили обращения в соцсетях.

В топе по популярности вопросы про жильё, коммунальные услуги, стоимость топлива и специальную военную операцию. Немалая доля обращений посвящена и деятельности властей, а также программам господдержки.

Россиянам рассказали, как задать вопрос на прямой линии с Путиным
Россиянам рассказали, как задать вопрос на прямой линии с Путиным

Напомним, что Владимир Путин в прямом эфире ответит на вопросы граждан 19 декабря. Президент уже ознакомился с некоторыми вопросами россиян.

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kremlin.ru

Илья Пушкарев
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