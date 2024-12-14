Путин заявил, что ознакомился с вопросами от граждан на прямую линию
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ознакомился с вопросами, поступившими на прямую линию, отметив множество проблем, с которыми предстоит бороться. На съезде «Единой России» глава государства подчеркнул, что нельзя почивать на лаврах, необходимо продолжать трудиться.
«Сейчас, вы знаете, идёт подготовка к большой конференции и к прямой линии, я познакомился с вопросами, которые поступают, но, думаю, что для вас не секрет, сделано многое, конечно, но проблем ещё, как у нас в народе говорят, вагон и маленькая тележка», — сказал президент.
Путин добавил, что нужно напряжённо трудиться.
Напомним, что прямая линия с президентом состоится 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнётся в полдень по московскому времени. Граждане России уже направили свыше 800 тысяч вопросов и обращений к президенту в рамках прямой линии.
Сегодня же Владимир Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проходит XXII съезд партии «Единая Россия». В рамках приветственной речи президент поблагодарил единороссов за вклад в обеспечение безопасности и суверенитета РФ, а также отметил, что партия с первого дня СВО помогает бойцам.
Life.ru