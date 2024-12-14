Путин заявил, что ознакомился с вопросами от граждан на прямую линию

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ознакомился с вопросами, поступившими на прямую линию, отметив множество проблем, с которыми предстоит бороться. На съезде «Единой России» глава государства подчеркнул, что нельзя почивать на лаврах, необходимо продолжать трудиться.

«Сейчас, вы знаете, идёт подготовка к большой конференции и к прямой линии, я познакомился с вопросами, которые поступают, но, думаю, что для вас не секрет, сделано многое, конечно, но проблем ещё, как у нас в народе говорят, вагон и маленькая тележка», — сказал президент.