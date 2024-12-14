Путин поблагодарил «Единую Россию» за вклад в обеспечение безопасности РФ

Президент России Владимир Путин прибыл на однодневный XXII съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия». В начале своего выступления глава государства поблагодарил всех членов партии и её сторонников за вклад в решение задач СВО.

Президент России Владимир Путин выступил на XXII съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия». Обложка © Кремль. Новости

«Уважаемый Дмитрий Анатольевич (Медведев, председатель «Единой России» — Прим. Life.ru.), коллеги, друзья. Приветствую всех участников, гостей, делегатов XXII съезда «Единой России». Прежде всего, хотел бы поблагодарить вас, всех членов партии, наших, ваших многочисленных сторонников во всех регионах за напряжённую работу в интересах граждан нашей страны, за большой значимый вклад в обеспечение безопасности и суверенитета», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что с первого дня СВО «Единая Россия» оказывает поддержку бойцам, вносит инициативы по обеспечению правовых и законодательных гарантий, помогает новым регионам и многое делает для ветеранов боевых действий.

Съезд партии проходит в Национальном центре «Россия», который Владимир Путин посетил впервые.