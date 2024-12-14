Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 12:20

Путин поблагодарил «Единую Россию» за вклад в обеспечение безопасности РФ

Президент России Владимир Путин прибыл на однодневный XXII съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия». В начале своего выступления глава государства поблагодарил всех членов партии и её сторонников за вклад в решение задач СВО.

Президент России Владимир Путин выступил на XXII съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия». Обложка © Кремль. Новости

«Уважаемый Дмитрий Анатольевич (Медведев, председатель «Единой России» — Прим. Life.ru.), коллеги, друзья. Приветствую всех участников, гостей, делегатов XXII съезда «Единой России». Прежде всего, хотел бы поблагодарить вас, всех членов партии, наших, ваших многочисленных сторонников во всех регионах за напряжённую работу в интересах граждан нашей страны, за большой значимый вклад в обеспечение безопасности и суверенитета», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что с первого дня СВО «Единая Россия» оказывает поддержку бойцам, вносит инициативы по обеспечению правовых и законодательных гарантий, помогает новым регионам и многое делает для ветеранов боевых действий.

Съезд партии проходит в Национальном центре «Россия», который Владимир Путин посетил впервые.

Более 800 тысяч россиян направили обращения на прямую линию с Путиным
Более 800 тысяч россиян направили обращения на прямую линию с Путиным

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провёл рабочую встречу с Владимиром Васильевым – главой фракции «Единая Россия» в Госдуме. Парламентарий проинформировал главу государства о работе депутатов над формированием бюджета, а также об организации депутатского контроля, в том числе за капитальным ремонтом школ и строительством очистных сооружений на Волге.

Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов

Наталья Афонина
  • Новости
  • Путин
  • Единая Россия
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar