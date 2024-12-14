Путин поблагодарил «Единую Россию» за вклад в обеспечение безопасности РФ
Президент России Владимир Путин прибыл на однодневный XXII съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия». В начале своего выступления глава государства поблагодарил всех членов партии и её сторонников за вклад в решение задач СВО.
Президент России Владимир Путин выступил на XXII съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия». Обложка © Кремль. Новости
Глава государства добавил, что с первого дня СВО «Единая Россия» оказывает поддержку бойцам, вносит инициативы по обеспечению правовых и законодательных гарантий, помогает новым регионам и многое делает для ветеранов боевых действий.
Съезд партии проходит в Национальном центре «Россия», который Владимир Путин посетил впервые.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин провёл рабочую встречу с Владимиром Васильевым – главой фракции «Единая Россия» в Госдуме. Парламентарий проинформировал главу государства о работе депутатов над формированием бюджета, а также об организации депутатского контроля, в том числе за капитальным ремонтом школ и строительством очистных сооружений на Волге.
Life.ru / Павел Баранов