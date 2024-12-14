Более 800 тысяч россиян направили обращения на прямую линию с Путиным
Граждане России направили свыше 800 тысяч вопросов и обращений к президенту Владимиру Путину в рамках прямой линии. Об этом сообщают «Вести», ссылаясь на данные Народного фронта.
«818 154 обращений поступило на «Прямую линию с Владимиром Путиным» по состоянию на 12:00 мск, следует из данных Народного фронта», — говорится в сообщении.
Напомним, что прямая линия с президентом состоится 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнётся в полдень по московскому времени. Для обработки обращений граждан был организован специальный колл-центр, а также впервые для анализа информации будет использован искусственный интеллект. Ранее эксперты назвали вопросы, с которыми россияне чаще обращаются к российскому лидеру.
Life.ru