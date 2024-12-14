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Регион
14 декабря, 11:19

Более 800 тысяч россиян направили обращения на прямую линию с Путиным

Граждане России направили свыше 800 тысяч вопросов и обращений к президенту Владимиру Путину в рамках прямой линии. Об этом сообщают «Вести», ссылаясь на данные Народного фронта.

«818 154 обращений поступило на «Прямую линию с Владимиром Путиным» по состоянию на 12:00 мск, следует из данных Народного фронта», — говорится в сообщении.

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Напомним, что прямая линия с президентом состоится 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнётся в полдень по московскому времени. Для обработки обращений граждан был организован специальный колл-центр, а также впервые для анализа информации будет использован искусственный интеллект. Ранее эксперты назвали вопросы, с которыми россияне чаще обращаются к российскому лидеру.

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Life.ru

Александра Мышляева
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