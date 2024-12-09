Льготы, СВО и ЖКХ: Названы вопросы, с которыми россияне чаще обращаются на прямую линию Путина
Войтко: Россияне чаще задают вопросы на прямую линию Путина о льготах и пособиях
Чаще всего россияне обращаются на прямую линию президента России Владимира Путина для обсуждения вопросов в сферах здравоохранения, а также начисления пособий и льгот. Колл-центр продолжает обработку запросов граждан, подключая искусственный интеллект (ИИ) в помощь сотрудникам.
«GigaChat помогает обрабатывать аудиосообщение. Например, он делает транскрибацию. То есть он слышит аудиосообщение, преобразует его в текст и анализирует. И, например, помогает выделить топ актуальных тем», — рассказал в эфире телеканала «Россия 24» эксперт по ИИ «Сбер» Михаил Войтко.
Также, по словам эксперта, россиян волнуют пенсии, жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, нередко поступают вопросы по поводу спецоперации (СВО). Как отметил Войтко, средний интервал между звонками в колл-центр составляет 10-20 секунд.
Напомним, дату и время прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией Владимира Путина, ранее называл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Кстати, уже известно, что в этом году в сборе и обработке вопросов задействован ИИ.
Life.ru