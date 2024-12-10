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10 декабря, 10:01

Песков: Обращения детей на прямую линию насчёт подарков не останутся без внимания

Обращения детей, поступающие на прямую линию с «заказами подарков», не останутся без внимания, хотя выполнить все просьбы будет невозможно. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«По объективным причинам удовлетворить все просьбы не получится. Вряд ли их удастся выполнить к Новому году. Тем не менее, конечно, они будут рассмотрены», — добавил он.

Песков также напомнил, что Народный фронт после мероприятия в течение года активно работает над обработкой каждого обращения.

Дети обращаются на прямую линию Путина, чтобы заказать подарки на Новый год
Дети обращаются на прямую линию Путина, чтобы заказать подарки на Новый год

Ранее Песков сообщил, что на текущий момент уже зарегистрировано более 300 тысяч обращений. А гендерный анализ показал, что женщины составляют большую часть тех, кто обращается на прямую линию с президентом.

Обложка ©

Михаил Метцель/ТАСС

Марина Фещенко
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