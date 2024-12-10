Песков: Обращения детей на прямую линию насчёт подарков не останутся без внимания
Обращения детей, поступающие на прямую линию с «заказами подарков», не останутся без внимания, хотя выполнить все просьбы будет невозможно. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«По объективным причинам удовлетворить все просьбы не получится. Вряд ли их удастся выполнить к Новому году. Тем не менее, конечно, они будут рассмотрены», — добавил он.
Песков также напомнил, что Народный фронт после мероприятия в течение года активно работает над обработкой каждого обращения.
Ранее Песков сообщил, что на текущий момент уже зарегистрировано более 300 тысяч обращений. А гендерный анализ показал, что женщины составляют большую часть тех, кто обращается на прямую линию с президентом.
Михаил Метцель/ТАСС