Дети обращаются на прямую линию Путина, чтобы заказать подарки на Новый год

Колл-центр прямой линии президента России Владимира Путина получает множество звонков от детей, которые, как правило, просят подарки к Новому году. Об этом сообщила специалист колл-центра Екатерина Черкасова в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы получаем много звонков с просьбами помочь найти родных, а также от детей с различными обращениями к президенту — чаще всего они заказывают подарки к Новому году», — отметила она.

В этом году прямая линия с Владимиром Путиным, совмещенная с пресс-конференцией, пройдет 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнётся в полдень по московскому времени. Задать свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря.