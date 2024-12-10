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10 декабря, 09:10

Дети обращаются на прямую линию Путина, чтобы заказать подарки на Новый год

Колл-центр прямой линии президента России Владимира Путина получает множество звонков от детей, которые, как правило, просят подарки к Новому году. Об этом сообщила специалист колл-центра Екатерина Черкасова в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы получаем много звонков с просьбами помочь найти родных, а также от детей с различными обращениями к президенту — чаще всего они заказывают подарки к Новому году», — отметила она.

Льготы, СВО и ЖКХ: Названы вопросы, с которыми россияне чаще обращаются на прямую линию Путина
Льготы, СВО и ЖКХ: Названы вопросы, с которыми россияне чаще обращаются на прямую линию Путина

В этом году прямая линия с Владимиром Путиным, совмещенная с пресс-конференцией, пройдет 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнётся в полдень по московскому времени. Задать свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря.

Ранее стало известно, что в сборе и обработке вопросов к прямой линии президента России Владимира Путин будет впервые использован искусственный интеллект.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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